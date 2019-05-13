شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 5098 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 5030 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 5150 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 5300 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 13-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.