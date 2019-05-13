شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 2629 نقطة، في ظل سيطرة القوى البيعية على التداولات في الاجل القصير، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 2570 نقطة كمستوى اول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2700 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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