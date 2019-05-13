شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا بفجوة سعرية امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9926 نقطة، مخترقا السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" مما يعد إشارة سلبية نتوقع معها ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 9750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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