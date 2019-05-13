السعودية تخسر 100 مليار ريال في أول رمضان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
قال موقع “CNBC عربية”: إن السوق السعودي، خسر 100 مليار ريال من قيمته السوقية، في الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأشار الموقع، في نشرة مصورة عبر موقع تويتر، إلى أن هذا التراجع هو الأدنى منذ 7 أشهر.
ولفت إلى أن كافة القطاعات تعرضت للخسائر، ما عدا قطاع الاستثمار والتمويل، الذي يكتفي بمكاسب محدودة وتجاوزت نسبة الخسائر 150 نقطة.
وقال الموقع إن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفض 0.5 في المئة، مع تراجع سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية 9.6 في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 83 بالمئة في ربح الربع الأول، وقرر مجلس إدارتها عدم صرف توزيعات أرباح لعام 2018.
وهبط سهم دار الأركان للتطوير العقاري 3.1 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا في ربح الربع الأول بسبب تراجع مبيعات العقارات.
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