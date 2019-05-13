شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة "الكويت" الثلاثة يوما ثانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 21:42

حققت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) تراجعا في مؤشراتها الثلاثة، صاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 10 في المئة الى 34 مليون دينار في مقابل 31 مليونا لليوم السابق بينما ارتفعت الكمية المتداولة 1.3 في المئة الى 131 مليون سهم في مقابل 129 مليوناً، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة الى 5627 صفقة في مقابل 5978 صفقة.



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وبالنظر الى المؤشرات، نجد تراجع مؤشر السوق الاول 2.22 في المئة تعادل 140 نقطة الى 6163 نقطة في مقابل 6303 نقاط، وهبط مؤشر السوق الرئيس 1.09 في المئة تعادل 52 نقطة الى 4779 نقطة في مقابل 4831 نقطة لليوم السابق، وهبط مؤشر السوق العام 1.92 في المئة الى 5692 نقطة.

وحل سهم «ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 4.81 في المئة، وصولاً إلى 523 فلس، من تداول 213 ألف سهم، بلغت قيمتها 109 ألاف دينار.

وسجل سهم «أجيليتي» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 3.30 في المئة، هبوطا إلى 762 فلس، من تداول 1.29 مليون سهم، قيمتها 988 ألف دينار، نُفذت من خلال 248 صفقة .

وحقق سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.8 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.92 في المئة الى 307 فلوس، من تداول 22 مليون سهم.