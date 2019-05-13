شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تخسر 53 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 21:15

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاحد) مسجلا الخسارة الثالثة عل التوالي بنسبة 0.60 في المئة تعادل 8.57 نقطة، هبوطا الى 1427.71 نقطة في مقابل 1436.28 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 6.76 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.77 في المئة ما يعادل 6.01 نقطة الى 778.30 مقابل 784.31 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 5.44 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.1 مليون سهم في مقابل 2.07 مليونا اليوم السابق بنسبة 2.5 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 438 ألف دينار في مقابل 598 ألف اليوم السابق بنسبة 27 في المئة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.85 بليون دينار بخسارة 53 مليون دينار نسبتها 0.60 في المئة.

أما أكبر الأسهم تداولاً فكان سهم مجموعة جي اف اتش المالية بتداول 850 ألف سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بتداول 702.5 ألف سهم، ثم سهم بتلكو بتداول 130.2 ألف سهم، ثم سهم مجموعة البركة المصرفية بتداول 130 ألف سهم، تلاه سهم مصرف السلام بتداول 107.4 ألف سهم.