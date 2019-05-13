شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك فى استخدام الموبايل بمصر × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جهاز تنظيم الاتصالات ميثاق حقوق وواجبات مستخدمى الاتصالات فى مصر "محمول وثابت وإنترنت"، تضمن 11 معلومة عن حقوق المستخدمين و5 معلومات لواجباتهم، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع الوعى لدى المستخدمين، ويقدم الخليج 365 حقوق ووجبات مستخدمى الاتصالات فى 16 معلومة وهى:

حقوق المستخدمين:

الحصول على خدمة جيدة طبقا لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمعايير العالمية.

اختيار نوع الخدمة المقدمة واختيار مقدمها وتوفير بيئة صحية للمستخدمين طبقا للضوابط والمعايير الصحية العالمية.

الحق فى الحصول بشفافية على بيانات الخدمة من شروط وأسعار ومستويات أداء الخدمة وعدم تغييرها إلا بعد إخطار المستخدم.

الحماية من الممارسات الضارة التى قد يقع فيها مقدم الخدمة مثل نشر بيانات مضللة.

ضرورة إعلان مقدمى الخدمة عن أرقام الطوارئ والشكاوى.

التعويض فى حالة حدوث أعطال وعدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء الخدمة).

الحق فى السرية والخصوصية للحفاظ على بيانات المستخدمين بما فيها أرقامهم والاستجابة لأى شكوى أو استفسار وإخطارهم بالنتيجة واللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حالة عدم الاستجابة بشكل مرضى.

الاستغناء عن الخدمة دون أى تعويض لمقدم الخدمة.

Advertisements

الحصول على فواتير شهرية دقيقة وواضحة وطلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية أو فاتورة إلكترونية مجانية.

الحق فى تصعيد الشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حالة عدم حلها.

الحق لذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على خدمات مناسبة.

واجبات المستخدمين

عدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عنها.

إبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن أى حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية أو توصيل خط فرعى غير قانونى، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة

وعدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات، وإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الخطوط المسروقة.

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة حفاظا على حياته وحياة الآخرين.