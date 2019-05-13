شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد تصنيف «الوطنية تكافل» عند «مستقر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «أيه أم بيست - A.M.Best» تصنيف القوة المالية لشركة «الوطنية تكافل» عند B والتصنيف الائتماني طويل الأجل عند bb+ ومنحها نظرة مستقبلية «إيجابية» بعدما صنفت سابقاً عند «مستقرة». وتعكس التصنيفات الائتمانية للشركة قوة ميزانيتها العمومية والتي صنفتها الوكالة كأداء قوي، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي الهامشي ومحدودية بياناتها التجارية وإدارة مخاطرها الهامشية للمؤسسات.

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