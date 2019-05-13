18 % نمو الأعمال في عجمان خلال عام 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نتائج حركة رخص الأعمال للعام الماضي 2018، وقد أظهرت النتائج نمواً إيجابياً في إصدار التراخيص الجديدة بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 4831 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 25499 رخصة، وأعادت الدائرة هذا الارتفاع إلى متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار، إضافةً إلى جملة من التسهيلات التي قدمتها حكومة الإمارة للمستثمرين، والحوافز التي صدرت على المستوى الاتحادي، مؤكدة تفاؤلها باستمرار النمو الإيجابي خلال العام الحالي 2019.



عامل القوة الشرائية

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وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة «إن ارتفاع إصدار الرخص الجديدة بنسبة 18% خلال العام 2018 يثبت متانة الاقتصاد في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، حيث تمتاز بيئة الأعمال المحلية بقدرتها على جذب الاستثمار نظراً لتوفر منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى سهولة الإجراءات الحكومية وتبني خدمات رقمية حديثة تواكب تطلعات المتعاملين، إلى جانب توفر عامل القوة الشرائية والفرص الاستثمارية المتنوعة، مما ساهم في تعزيز انتعاش الأسواق وارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة»

وأضاف:«تسعى الدائرة باستمرار إلى تعزيز مكانة عجمان كوجهة مهمة للاستثمار والأعمال، وذلك من خلال جهودها في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، في إطار من التكامل مع مختلف الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية عجمان 2021، حيث تواكب الدائرة التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال رؤيتها الاستراتيجية نحو اقتصاد تنافسي متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021، ومن خلال أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث تتكامل هذه الأهداف لتساهم في تعزيز الدور الريادي للدائرة في التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وتعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد عجمان إقليمياً وعالمياً»



دور المحفزات



وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة «شهدت الإمارة خلال عام 2018 نمواً إيجابياً في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين، وجاء ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة نتيجة الارتفاع الكبير في الرخص المهنية التي زادت بمعدل 32% وبعدد 3233 رخصة، كما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11% وبعدد 781 رخصة، وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6% وبعدد 11764 رخصة»

وأوضح الشمري «جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة جملة من المحفزات التي أُطلقت على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والتي كان من بينها قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتاح تملّك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100% في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة، كما يعتبر مرجعاً لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الدولة، وعلى الصعيد المحلي في عجمان، صدر القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، والذي أعفى تراخيص «بدايات» من كافة الرسوم المحلية، وهي تراخيص يتم إصدارها للمواطنات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، إلى جانب إصدار القرار الأميري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، حيث ساهمت هذه القرارات وغيرها في تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة» وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة «شهدت الإمارة خلال عام 2018 نمواً إيجابياً في حركة الأعمال نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات الحكومية للمستثمرين، وجاء ارتفاع إصدار التراخيص الجديدة نتيجة الارتفاع الكبير في الرخص المهنية التي زادت بمعدل 32% وبعدد 3233 رخصة، كما جاء ارتفاع الرخص المجددة نتيجة زيادة الرخص الصناعية المجددة بنسبة 11% وبعدد 781 رخصة، وارتفاع الرخص المهنية المجددة بنسبة 6% وبعدد 11764 رخصة»وأوضح الشمري «جاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة جملة من المحفزات التي أُطلقت على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والتي كان من بينها قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتاح تملّك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100% في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة، كما يعتبر مرجعاً لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الدولة، وعلى الصعيد المحلي في عجمان، صدر القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، والذي أعفى تراخيص «بدايات» من كافة الرسوم المحلية، وهي تراخيص يتم إصدارها للمواطنات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، إلى جانب إصدار القرار الأميري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31 ديسمبر 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، حيث ساهمت هذه القرارات وغيرها في تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة» الأنشطة الأكثر طلباً



وفي التفاصيل شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية إقبالاً جيداً من المستثمرين، إلا أن أكثر الأنشطة الجديدة طلباً خلال عام 2018 تصدرها نشاط صيانة المباني بعدد 1137 رخصة جديدة وبمعدل نمو بلغ 60% عن عام 2017، يليه نشاط خدمات التنظيف الخارجي (واجهات المباني) في المرتبة الثانية الذي زاد بثمانية أضعاف ليبلغ 189 رخصة جديدة، وفي المرتبة الثالثة جاء نشاط أعمال تنفيذ التصميم الداخلي (الديكور) بعدد 157 رخصة وبمعدل نمو بلغ 59% عن عام 2017، وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً خلال عام 2018 فقد جاءت في المرتبة الأولى «منطقة الروضة3» بعدد 381 رخصة جديدة، وبمعدل نمو بلغ 99% عن عام 2017 حيث تقع المنطقة على شارع الشيخ عمار بن حميد، الذي يربط الإمارة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ويشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، ثم «منطقة عجمان الصناعية2» في المرتبة الثانية بعدد 315 رخصة جديدة وبمعدل نمو %13 عن العام السابق، حيث تمثل الصناعة قطاعاً رئيساً في اقتصاد الإمارة، ثم «منطقة الروضة 2» في المرتبة الثالثة وبعدد 314 رخصة وبمعدل نمو %7 عن العام 2017.

ومن حيث الأنشطة الأكثر طلباً في الرخص المجددة، يأتي نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد الرخص التي تم تجديدها، حيث تم تجديد 2244 رخصة خلال عام 2018، ثم جاء في المرتبة الثانية نشاط مقاولات مشاريع المباني بعدد 810 رخص، وفي المرتبة الثالثة يأتي نشاط تفصيل وخياطة الملابس النسائية بعدد 798 رخصة.