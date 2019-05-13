سوق الحراج بالشارقة: ارتفاع تصدير السيارات إلى إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



يشهد سوق الحراج في الشارقة، أحد الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، حركة إقبال نشطة من قبل العملاء من دول ‘إفريقيا حيث احتلت السودان المرتبة الأولى بعدد الآليات المصدرة للسوق السودانية إذا يتراوح عدد المعاملات لهذه السوق بين 30 إلى 40 معاملة يومياً وبحجم معاملات يصل إلى 200 إلى 250 معاملة أسبوعياً، وجاءت نيجيريا، الكونغو، بنين، أثيوبيا، غانا، موريتانيا ومدغشقر في المركز الثاني، بينما جاءت دول غينيا، جنوب إفريقيا، جيبوتي، تنزانيا، كينيا، الكاميرون، ساحل العاج، بروندي، أنجولا، ليبيا في المركز الثالث، أما ما تبقى من دول إفريقيا فكانت الأقل من حيث عدد المعاملات المصدرة.

وأكد ماجد المعلا، مدير سوق الحراج أهمية ارتفاع نسب تصدير السيارات للسوق الإفريقية مشيراً إلى قدرة سوق الحراج بالشارقة على تلبية متطلبات السوق الإفريقية قائلاً :«يعتبر سوق الحراج بالشارقة، الأكبر على مستوى المنطقة، والوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات، ويهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة تضفي على هذه الصناعة أجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع».