شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي»: بدل إيجار للمشترين في حال تأخر تسليم وحداتهم العقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي



أكدت «دائرة الأراضي والإملاك» في دبي أنها أقرت قراراً يلزم جميع شركات التطوير العقاري بتعويض عملائها المستثمرين والمشترين بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة في حالة لم يتم تسليم الوحدات في الموعد المحدد، حيث لفت مروان بن غليطة إلى أن العقود المبرمة في السوق العقاري المحلي هي التي تحكم مسألة التأخر في التسليم من عدمه، وفي آخر اجتماع مع المطورين تلقينا مقترحاً منهم أنه في حال التأخر عن تسليم المشروع عن مدة تزيد على عام واحد بعد انقضاء الفترة القانونية للتأخير، فإنهم ملزمون بتعويض المستثمر أو المشتري بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة، وسيتم إضافة هذا البند في أوراق وعقود أي مشروع يتم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك.

وحذر مسؤولون في «أراضي دبي» على هامش المجلس الرمضاني للفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الانحراف عن القواعد القانونية للاستثمار العقاري، والالتزام بحذافيرها من حيث سداد الأموال حسب الأصول في حسابات الضمان للمشاريع، لتجنب الوقوع في دائرة الغش والاحتيال، وضمان وصون حقوقهم.

أعلنت «أراضي دبي» إن إجمالي التصرفات العقارية في دبي ارتفع 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، لتصل إلى 66 مليار درهم، مقارنة بنحو 57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما سجلت قيمة الاستثمارات نحو 29 مليار درهم نتجت عن بيع 15 ألف عقار، في الوقت الذي استقبل فيه السوق المحلي 11 ألف مستثمراً جديداً منذ بداية العام، ما يرجح كفة التوقعات بأن تشهد التصرفات العقارية نمواً بوتيرة ملحوظة خلال الفترة المتبقية من عام 2019 مع اقتراب استضافة الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.

سجلت عقود الإيجارات الفعالة المسجلة في نظام إيجاري نحو 500 ألف عقد إيجار في 2019 مقارنة بنحو 238 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن السوق العقاري يترقب صدور قانونين جديدين، الأول قانون حماية المستثمر الذي سيتضمن 5 مراحل تغطي ما قبل وخلال وما بعد دورة العملية الاستثمارية. والثاني هو «قانون الملكية المشتركة» الذي سيسهم بشكل كلي في تعزيز دور توفير الخدمات بأسعار مناسبة، وقيمة مضافة تعزز من عوائد المستثمرين والمشترين النهائيين.

أوضح ضاحي خلفان أن جميع الأمور تبشر بالخير، دبي ستبقى في مقدمة التنافسية، ومن الصعب على أحد الوصول إلى المستوى الذي وصلت إليه الآن، لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يريد المزيد من التفاعل والإيجابية في هذا القطاع، كما أن كل ما أُعلن عنه ووُقّع عليه مؤخراً من «إكسبو 2020» و«سوق التجار» و«طريق الحرير»، يجسد صدارة دبي في كل المجالات، واحتلالها المركز الأول في كل شيء ل 100 عام مقبلة.

عقارات دبي

قال ضاحي خلفان: يعد القطاع العقاري من القطاعات المهمة في الدولة، لكن الجانب الذي يهمني بصفتي رجل أمن هو أنني شخصياً أتلقى أحياناً شكاوى حتى من خارج الدولة، يدعي أحدهم أنه تعامل مع شركة تطوير عقاري مرخصة، لكن الشركة، حسب قوله، تعثرت ولم تفِ بوعودها، وربما تذهب أمواله التي استثمرها في مهب الريح، وهذا أمر مؤسف. أنا على سبيل المثال حاضر في السوق العقاري أيضاً. أطور عقاري الشخصي أو أشتريه من شركة تطوير عقاري، لكني مع ذلك لا أتعامل مع المطور العقاري خارج منظومة «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي. لذلك أرى أن الضامن الوحيد لأموال المستثمر إنجاز معاملات البيع والشراء داخل الدائرة، لأنها المعنية بحماية الحقوق العقارية.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام ل «دائرة الأراضي والأملاك»، إن السوق العقاري المحلي في دبي يواجه بعض المشاكل، لكن نسبتها محدودة جداً. وأستطيع أن أؤكد أن ما بين 95% إلى 99% من المشاريع التي جرى ترخيصها من «مؤسسة التنظيم العقاري»، ونفذتها شركات تطوير عقاري لم تشهد أي مشكلات.

كما أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن على المستثمر ألا ينجر إلى إغراءات بعض المطورين، ويسدد دفعات العقار مباشرة إلى المطور، وليس عن طريق إيداعها في حساب الضمان. إن إيداع تلك الأموال في حساب الضمان تجعل من المستحيل على المطور استخدامها لأي غرض، لأنها تخضع لإشراف الدائرة، ولا تُصرف إلا بعد التأكد من نسب الإنجاز في المشروع، أو إنجازه بالكامل.

وأشار مروان بن غليطة المدير التنفيذي في «مؤسسة التنظيم العقاري»، ذراع التنظيم العقارية التابعة ل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، إلى أن القطاع العقاري يتمتع في عموم الدولة بأهمية كبيرة، وفي دبي يسهم القطاع بنسبة 10% إلى 14% من الناتج المحلي. وتأتي أهمية القطاع العقاري من تأثيره وتأثره ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا ما يجعلني أتحدث عن نشأة هذا القطاع الذي مر بمراحل عدة، الأولى كانت تحصر تلك العقارات بالمواطنين، ومن ثم ارتأت القيادة الرشيدة تطوير هذا القطاع لخدمة البلد من خلال توسيع دائرة التملك العقاري، لتشمل المستثمرين العرب والأجانب، ووضعت القوانين والأنظمة اللازمة لتحقيق المزيد من الازدهار.

وأضاف بن غليطة، لدينا اليوم 221 مطوراً عقارياً فاعلين في سوق عقارات دبي، و495 مشروعاً قيد الإنجاز، لكن لا يخلو السوق من أن يتعثر مطور من إنجاز مشروع معين، أو أن يتأخر تسليم مشروع ما، هذا أمر وارد، لكنه لا يبعث على القلق إلا في حدود معالجة المشكلة. كما أن لدينا 15 تشريعاً نافذاً تحمي حقوق كل أطراف العقارات، ولدى المستثمر وسائل كثيرة وأدوات متعددة يمكنه من خلالها التأكد من سمعة المطور، وسجله في البناء والتسليم والأسعار، وهي كلها متاحة لهم مجاناً من الدائرة عبر تطبيقات عديدة.

وقال ضاحي خلفان: «إن التعامل مع شركات لديها سجل ناجح في التنفيذ والتسليم يبعث على الطمأنينة دائماً. على سبيل المثال (إعمار)، أينما حلت أنشأت مدينة. وكذلك (مراس) وغيرها من الشركات، لكن بالمقابل هناك شركات جديدة، ربما تطلق مشاريع أكبر من مقدرتها على تنفيذها أو الالتزام بتنفيذها، وبذلك تطال العواقب والآثار الجانبية كل الأطراف بداية من المطور نفسه، ومروراً بالمستثمر، وانتهاء بالسوق العقاري». فما دور الدائرة على هذا الصعيد؟

وأجاب بن مجرن عن هذا السؤال قائلاً: لدينا اليوم آليات تتيح التأكد من مصداية ومؤهلات المطورين، ولا سيما الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، ففي البداية تمنحهم الدائرة موافقات على مشروع واحد، وتفرض عليهم شروطاً أكثر صرامة مقارنة ببقية المطورين الموجودين في السوق. وفي بعض الأحيان لا تمنح الدائرة موافقات لمشروع جديد إذا ما تأكدت الدائرة من أن مقدرة ذلك المطور لا تمكنه من التوسع.

وأوضح أيضاً أن القوانين التي تنظم السوق العقاري اليوم جاءت من تراكم الخبرة والتجارب الثرية في تطوير القطاع العقاري. سابقاً كان المطور قادراً على بيع العقار على الخريطة قبل أن يسجل مشروعه في الدائرة، أما اليوم، فلا يستطيع المطور مجرد الإعلان عن بدء بيع الوحدات العقارية في المشروع إلا بعد أن يمر بسلسلة خطوات تبدأ بتسجيل المشروع في سجل المشاريع بالدائرة، وأن يدفع قيمة الأرض بالكامل، ويحصل على الموافقات الرسمية من كل الجهات ذات العلاقة، كما يجب أن تصل نسبة الإنجاز في المشروع إلى 20%، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى 50% (حسب المطور) لضمان توفير أقصى درجات الحماية للمستثمرين.

رسوم الملكية المشتركة

وأشار ضاحي خلفان إلى أن المطور العقاري بات يحصل على ربح سنوي من رسوم الملكية المشتركة يزيد على الأرباح المحصلة من عمليات التطوير أو التأجير، وهو ما يزيد من أعباء المستثمر، ويقلص من أرباحه الصافية. متسائلاً عن موعد صدور قانون الملكية المشتركة.

وأفاد بن مجرن بأن رسوم الخدمات لا تزيد عادة على 15% من العائد الإيجاري، ورسوم الخدمات تغطي تكلفة الكهرباء والتبريد والصيانة والأمن وغيرها، وأؤيد ضرورة العمل على تخفيض تكلفتها للحفاظ على حقوق المستثمر، حيث استمرار ارتفاعها يعد مؤثراً غير صحي، وتبذل «مؤسسة التنظيم العقاري» جهوداً كبيرة على هذا الصعيد. ونترقب صدور قانون الملكية المشتركة الجديد قريباً الذي سيسهم بشكل فعال في إعادة النظر بتكاليف رسوم الملكيات المشتركة.

أما مراون بن غليطة، فأكد ضرورة إدراك كيفية عمل جمعيات الملاك أو ما يعرف بالملكية المشتركة اليوم، وقال: «لا بد أن نعرف أين تذهب رسوم الخدمات، لتضح الصورة كاملة»، لافتاً إلى أنه وفق قانون رسوم الخدمات الحالي والإجراءات المتبعة بالدائرة، كل مالك له الحق في الاطلاع على ميزانية المبنى عبر برنامج «ملاك» لدعم الشفافية.

ولفت إلى أن 50% من رسوم الخدمات يجري توجيهها للكهرباء والتبريد، وفي حال كانت رسوم الخدمات 10 دراهم، على سبيل المثال، فإن 5 دراهم منها توجه للبند الأول مقابل درهم واحد يوجّه لمخصصات الاحتياط، فيما يوجّه درهمان للحراسة والنفايات، وفق الاشتراطات الحكومية، ونحو نصف درهم للصيانة. وقال، إن الدراسة التي أجرتها الدائرة مؤخراً أثبتت انخفاض المتوسط العام لرسوم الخدمات في دبي.

من جانبه، لفت عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل العقارية» إلى أن حساب تكلفة رسوم الخدمات تعتمد على التكلفة الإجمالية للخدمات التي يجري توفيرها في أي مشروع، كالتنظيف والأمن والإدارة وغيرها، وأي مشاريع ننجزها نعمل في «نخيل» على إدارتها داخلياً من خلال جمعيات الملاك، وتُعين شركات مختصة في توفير هذه الخدمات من خلال طرح مناقصات في السوق، حسب الأصول المتعارف عليها، وتخضع من قبل مدققين ماليين داخليين، وآخرين من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري»، ومن حق المستثمر الاطلاع على التفاصيل المالية لجمعية الملاك، وإذا لاحظنا أن التكلفة مرتفعة ندرس تخفيضها، وإن كانت منخفضة ندرس أيضاً زيادتها لرفع جودة الخدمات. وتبلغ تكلفة رسوم الخدمات للقدم المربعة في «نخلة جميرا» مثلاً 1.7 درهم.

حماية المستثمر

دعا ضاحي خلفان، إلى تطبيق نظام حماية المستهلك على مستوى السوق العقاري المحلي في دبي، والحذر من سداد قيمة العقار نقداً للمطور أو من ينوب عنه خارج حساب الضمان، وتكثيف حملات التوعية للمستثمرين من حالات الغش والتلاعب التي قد تحدث من قبل بعض الأطراف من ضعاف النفوس. ومؤخراً روجت إحدى شركات التطوير العقاري لبعض مشاريعها عبر وسائل متعددة، ومارست حيلها وألاعيبها لقبض الأموال من المستثمرين والمشترين نقداً خارج حسابات الضمان.

وذكرت ماجدة راشد، أنه جرى خلال الفترة الماضية العمل على مشروع قانون حماية المستثمر العقاري، ما له وما عليه، ليغطي بدوره دورة الاستثمار كاملة من بدايتها حتى نهايتها عبر 5 مراحل قبل وخلال وبعد العملية الاستثمارية، وتم رفعه إلى اللجنة التشريعية المختصة في حكومة دبي، ونتمنى صدوره في أسرع وقت.

Advertisements

الضبط القضائي العقاري

اقترح ضاحي خلفان تطبيق آلية الضبط القضائي في «دائرة الأرضي والأملاك» في حال وصول معلومات عن حالات تلاعب أو غش من بعض العقاريين الذين يحاولون استلام مبالغ العقار خارج حساب الضمان.

ورد سلطان بطي بن مجرن على هذا الاقتراح قائلاً: رصدنا مؤخراً أحد المطورين، والذي حاول قبض واستلام القيم النقدية من المستثمرين خارج نظام حساب الضمان العقاري، وبالفعل تم القبض عليه، وهو الآن خلف القضبان، وبدورنا قمنا وبالتنسيق مع شرطة دبي والنيابة العامة للتحرك بأسرع وقت للتعامل مع هذه الحالات حسب الأصول القانونية، وقمنا بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع شرطة دبي في هذا الشأن. وفي الوقت ذاته أنشأت الدائرة قسم التفتيش العقاري، كما وقعنا مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل 6 أشهر اتفاقية تتيح لكل مفتشيها التفتيش على القطاع العقاري.

تصنيف المطورين العقاريين

طالب أحد الحضور دائرة الأرضي والأملاك بوضع نظام تصنيف لشركات التطوير العقاري حسب شريحة النجوم لمساعدة المستثمرين على اختيار الشركة الأفضل. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بقضية تأخر المطورين العقاريين عن مواعيد تسليم مشاريعهم عن أكثر من المدة المحددة.

أجاب عن هذه الملاحظة سلطان بن مجرن قائلا: توجد لدينا في الدائرة لجنة تعكف على تصنيف المطورين الرئيسيين والفعالين ليعكس واقع السوق بشكل أفضل.

العقد شريعة المتعاقدين

أوضح مروان بن غليطة أن أي اتفاق بين أي مطور ومستثمر يجب أن يفسر بحذافيره، حيث لا يوجد أي مشروع في سوق دبي إلا وينطبق عليه قانون حساب الضمان العقاري، لذلك أي مستثمر يشتري عقاراً في أي مشروع ويودع قيمة المبالغ المتفق عليها في حساب الضمان، فإن جميع حقوقه محفوظة ومصانة في حال وقوع أي سبب أو مشكلة تعيق استكمال إنجاز المشروع تسليم الوحدات للمشترين، لكن وفي نفس الوقت لدينا بعض المشاكل بالمستثمرين الذين يشترون عقاراتهم نقداً بالدفع للمطور أو وكيله أو وسطاء خارج الدولة.

500 ألف عقد إيجار في 2019

أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على أن القطاع العقاري يساهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بإمارة دبي، حيث ساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام 2018 ليصبح ثاني محرك رئيسي لمنظومة الاقتصاد المحلي.

وأفادت بأن إجمالي التصرفات العقارية في دبي ارتفع 15% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2019 لتصل إلى 66 مليار درهم، مقارنة بنحو 57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وسجلت قيمة الاستثمارات نحو 29 مليار درهم نتجت عن بيع 15 ألف عقار، كما استقبل السوق المحلي في الإمارة 11 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام.

كما سجلت عقود الإيجارات الفعالة المسجلة في نظام إيجاري نحو 500 ألف عقد إيجار في 2019 مقارنة بنحو 238 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موضحة أن انخفاض معدلات أسعار الإيجارات يعد بمثابة تفاعل طبيعي مع آليات السوق.