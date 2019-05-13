ملخص الخبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن كل التمويلات الشخصية المستحقة على عملائه خلال شهر رمضان المبارك، من دون فرض أي رسوم إضافية. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق هذه المبادرة، في خطوة لمساعدة عملائه على إدارة نفقاتهم المالية، والتي تتسم بارتفاعها عادة خلال الشهر الفضيل.

**عقد بنك أبوظبي الأول شراكةً مع «موني جرام» لخدمات الدفع والتحويل المبتكرة، وذلك بهدف إطلاق أحدث خدمة دفع عبر محفظة باي إت على الجوال في الإمارات العربية المتحدة. هي المحفظة الرقمية بامتياز الأولى من نوعها في الدولة، وبات تطبيق باي إت الآن متصلاً بكل منصات موني جرام للحوالات المصرفية المبتكرة والعابرة للحدود.

**نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «فينابلر»، التي يملكها الملياردير بي آر شيتي، تبذل جهداً كبيراً في البحث عن مستثمرين لاكتتابها العام في لندن، مع اقتراب موعده. وأوضحت أن «فينابلر»، قد تعيد هيكلة اكتتابها أو تؤجله. ومن المقرر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في ال 13 من مايو/ أيار الجاري. (بلومبيرج)

**أعلنت شركة «أرابتك القابضة» أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، وذلك خلال اجتماعه غداً الثلاثاء. ويناقش الاجتماع محضر الاجتماع السابق للمجلس، وتوصيات لجنة التدقيق ومستجدات حول عمليات الشركة.