شكرا لقرائتكم خبر عن تييري أنتينوري يغادر «طيران الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن عدنان كاظم نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم الإيرادات والسياسات الجوية، سيتولى مهمة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة، بدلاً من تييري أنتينوري الذي استقال من منصبه.

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