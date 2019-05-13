شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «ماركة» تتجاوز رأس المال بـ 250 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت شركة «ماركة»، الموقوفة أسهمها عن التداول في سوق دبي المالي، خسائر بقيمة 295.8 مليون درهم خلال العام 2018، مقارنة مع خسائر بقيمة 242.7 مليون درهم في2017.

وارتفعت خسائر الشركة التراكمية بنهاية العام 2018 لتصل إلى 746 مليون درهم مقارنة مع 450 مليوناً بنهاية 2017، وبذلك تتجاوز الخسائر التراكمية رأس المال بنحو 250 مليون درهم.

وتراجعت الإيرادات إلى 76 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 99.6 مليون درهم في 2017.

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