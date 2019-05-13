20.7 مليون أرباح «أمانات القابضة» في الربع الأول

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سجلت شركة أمانات القابضة صافي أرباح 20.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2019، بزيادة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. كما بلغ إجمالي إيرادات أمانات 35.4 مليون درهم بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

عكس الأداء الإيجابي الذي سجلته أمانات خلال الربع الأول 2019، الزيادة الملفتة في الدخل من الشركات الحليفة والتابعة والتي بلغت نسبة 127% على أساس سنوي لتصل إلى 30.2 مليون درهم. وفي الإجمالي ارتفعت حصة الدخل من الأنشطة الرئيسية من إجمالي إيرادات الشركة من 49% خلال الربع الأول 2018 إلى 85% خلال الربع الأول 2019.

ونتيجة الاستخدام الفعال لفائض السيولة النقدية، بلغ العائد على الفائض نسبة 3.70% خلال الربع الأول 2019 مقارنة ب 3.39% للربع الأول 2018.

وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: يسرني أن تكون بداية العام 2019 واعدة بهذا الشكل، في ظل ما سجلناه من نمو كبير في أدائنا المالي خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى نجاحنا في استكمال انتقالنا الاستراتيجي إلى شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبعد الإنجازات التي حققناها في عام 2018، نمضي قدماً في عام 2019 من خلال استراتيجيتنا المركزة التي تعكس التزامنا بدعم قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال تريستان دي بويوسون الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات»: شهد الربع الأول من العام 2019 تقدماً جيداً في مسيرة استثماراتنا، تمثل خصوصاً في الافتتاح الرسمي للمستشفى الملكي للنساء والأطفال والذي شكل بداية استثماراتنا في مملكة البحرين. وتعكس النتائج القوية والنمو الصحي الذي تحقق في الربع الأول من عام 2019 مزايا استراتيجية الاستثمار النشط التي نطبقها والنهج التكاملي الذي نعتمده لخلق قيمة إضافية في كافة أصولنا الرائدة. نحن حريصون على مواصلة تحسين أداء منصاتنا.