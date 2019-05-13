«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق «ليالي رمضان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد مركز «إكسبو الشارقة» لإطلاق معرض «ليالي رمضان» ، بدءاً من 23 مايو الجاري، وحتى 8 يوينو/‏ المقبل؛ لتلبية احتياجات المتسوقين والزوار خلال موسم العطلات والأعياد من سكان الإمارة وخارجها، والسياح الذين يتوافدون على الشارقة؛ للاستفادة من العروض الكبيرة التي يوفرها المعرض لرواده، حيث تصل نسبة الخصومات إلى 75%.

يأتي المعرض ضمن فعاليات «مهرجان رمضان» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الفترة 6 مايو الجاري وحتى 8 يونيو المقبل، وتستهدف العروض تنشيط الحركة الاقتصادية عامة، وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية من كافة مدن الإمارة.

ويوفر معرض ليالي رمضان الذي يتزامن مع موسم التسوق الحافل، خلال فصل الصيف، منصة شاملة للزوار تتيح لهم شراء جميع ما يحتاجون إليه خلال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد، كما يقدم باقة متنوعة وغنية من الأنشطة الترفيهية المصاحبة للعروض، تشمل تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، ومنطقة ألعاب تحتوي على مجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة، وقاعات طعام مجهزة ومريحة تقدم أشهى الأطباق المحلية والعالمية، إضافة إلى سحوبات يومية على جوائز مجزية خصصتها إدارة المعرض للزوار، وهو ما يشكل عاملَ جذبٍ قوياً للسياح وسكان الإمارة.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو الشارقة، «إن فعاليات ليالي رمضان هذه السنة تقدم مزيجاً غنياً ومتنوعاً من الأنشطة التي تلبي مختلف حاجات العائلات والأفراد من مختلف الجنسيات والبلدان، والتي تشمل التسوق بأسعار منافسة لأفضل المنتجات المحلية والعالمية، وعروضاً ترفيهية تستهدف زوارها من الأسر والأطفال، وأجنحة خاصة للمأكولات الشعبية والعربية والعالمية، إضافة إلى العروض التراثية والأنشطة الخيرية، والتوعية الدينية، والتثقيف الصحي مما سيشكل عنصرَ جذبٍ فريداً من نوعه للمعرض، ويجعله إحدى الوجهات المفضلة لكافة أفراد الأسرة للترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال أيام الشهر الفضيل، ويعزز سمعة الشارقة كوجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وكمدينة نموذجية للعيش من قبل العائلات والأفراد الباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.

وأكد المدفع «مشاركة أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة في المعرض والتي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، لعل من أبرزها براند بازار، محل الأطفال «بيبي شوب»، أحمد عبدالرحمن وأولاده، مجموعة سفير، جمعية الاتحاد التعاونية، سكيتشرز، نيشات لينين، مجوهرات سوفت تاتش ذ.م.م، شركة الإمارات الحديثة للدواجن، شركة المندوس التجارية، شادو للسجاد، هوم وايد و هوم ستايل، وعلامات تجارية أخرى عديدة تقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات والزوار؛ حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة في المركز.

كما يشارك في المعرض كذلك عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المدنية العاملة في الإمارة، مما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الكثير من البرامج التي تحظى بدعم وتوجيه تلك الجهات».