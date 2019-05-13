300 مواطن في جلسة تفاعلية حول ال«فينتيك»

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عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جلسة تفاعلية حول آثار التكنولوجيا المالية (فينتيك) في التمويل الإسلامي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بمشاركة أكثر من 300 من مواطني الدولة من العاملين بالقطاع المصرفي. وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد وزبير أحمد، نائب الرئيس الأول للعمليات والتحويلات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وسهيل الزبيري، مستشار المشاريع في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وموسى طارق خوري، رئيس لجنة الشريعة في بنك دبي الإسلامي.

وأقيمت ورشة العمل التي استمرت يوماً واحداً وسط تزايد انتشار واستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، ما مكن القطاع من اعتماد طرق جديدة لتعزيز سرعة وسهولة المعاملات المصرفية. وقد حظيت التكنولوجيا المالية (فينتيك) بشهرة خاصة في قطاع الصيرفة الإسلامية لقدرتها على تعزيز سهولة العمليات.

وتحدث جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن الدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في التمويل الإسلامي، قائلاً: «التكنولوجيا المالية تمهد الطريق نحو تحسين البيئة المالية والمصرفية.

لقد قطعت التكنولوجيا المالية بالفعل قطعت شوطاً بعيداً، لكنها بدأت الآن بإحداث تأثير أكبر على التمويل الإسلامي. سوف تساعد التكنولوجيا المالية في فتح آفاق أوسع للنمو من خلال زيادة سهولة وسرعة إجراء المعاملات وتتبعها. كما يمكن أن تعزز خدمة العملاء وتزيد من القدرة التنافسية في مقابل العمليات المصرفية التقليدية».