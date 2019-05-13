شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع «الأغذية والمشروبات» في الأسبوع الأول لرمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت أسعار الطعام والمشروبات في دبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.10 % خلال الأسبوع الأول من رمضان الجاري بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات 0.10% خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل مقارنة بالأسبوع الأخير من شعبان الماضي، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الفواكه بنسبة 1.73%، مجموعة الخضراوات بنسبة 1.26%، مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 1.10%، مجموعة الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.74%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.68%، مجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.15%، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0.14%.

في حين انخفضت أسعار كل من مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.65%، مجموعة اللحوم بنسبة 1.14%، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.50%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.13%.

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