326 ألف مسافر عبر مطار «آل مكتوم» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



استقبل مطار آل مكتوم الدولي 326 ألفاً و680 مسافراً في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 2.3% مقارنة بالعام السابق نتيجة للتقلبات التي لحقت بعمليات تأجير الطائرات.

وشكلت روسيا نحو 50% من حركة المرور عبر المطار خلال الربع الأول من هذا العام.

ووصل إجمالي الحركات التي أقلعت، أو هبطت في مطار آل مكتوم الدولي خلال الربع الأول من العام إلى 7 آلاف و899 حركة، بانخفاض نسبته 3.2% . وعلى صعيد حجم الشحن فقد تم نقل 43 ألفاً و114 طناً من البضائع في الربع الأول من العام الحالي، عبر المطار بانخفاض نسبته 9.3 % .