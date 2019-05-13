شكرا لقرائتكم خبر عن 326 ألف مسافر عبر مطار «آل مكتوم» في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
استقبل مطار آل مكتوم الدولي 326 ألفاً و680 مسافراً في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 2.3% مقارنة بالعام السابق نتيجة للتقلبات التي لحقت بعمليات تأجير الطائرات.
وشكلت روسيا نحو 50% من حركة المرور عبر المطار خلال الربع الأول من هذا العام.
ووصل إجمالي الحركات التي أقلعت، أو هبطت في مطار آل مكتوم الدولي خلال الربع الأول من العام إلى 7 آلاف و899 حركة، بانخفاض نسبته 3.2% . وعلى صعيد حجم الشحن فقد تم نقل 43 ألفاً و114 طناً من البضائع في الربع الأول من العام الحالي، عبر المطار بانخفاض نسبته 9.3 % .
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