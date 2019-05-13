«اقتصادية وسيدات أعمال الشارقة» ينظمان ورشة لدعم التجارة الإلكترونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة في فرع كلباء، ورشة عمل تحت عنوان «طوّري عملك التجاري من خلال التجارة الإلكترونية»، قدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي في الدائرة، واستهدفت الورشة عدداً من رائدات الأعمال المواطنات، وأصحاب المشاريع الريادية المالكين لمشروعات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وأيضاً شريحة من صاحبات المشاريع اللواتي يرغبن في التعرف إلى آليات التسويق الإلكتروني، وآخر المستجدات المحلية والعالمية والقوانين والإجراءات التي تساعد رائدات العمل الحر على استخدام تلك التقنيات المتطورة.
و أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني يمثلان أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدائرة منذ سنوات بهدف توسيع النطاق الجغرافي لمشاريع المواطنين الريادية، ودعم الانتشار للمشروعات، حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع تبني حكومة الشارقة للتحول الرقمي الذي يفتح المجال للمواطنين للحصول على رخصة المتاجرة الإلكترونية، على أن يكون طالب الترخيص حاملاً لرسالة عدم ممانعة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث يتطلب توفر موقع إلكتروني، أو استخدام التطبيقات الإلكترونية، أو مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة النشاط مقابل رسوم إصدار وتجديد عينية مقارنة برسوم الرخصة التقليدية التجارية والمهنية. وأوضح رئيس الدائرة أن تمكين المرأة و إدماجها في مختلف القطاعات الاقتصادية يعد من الأهداف الرئيسية للدائرة.
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