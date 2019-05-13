«اقتصادية وسيدات أعمال الشارقة» ينظمان ورشة لدعم التجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع ‏مجلس سيدات أعمال الشارقة في فرع كلباء، ‏‏ورشة عمل ‏ تحت عنوان «طوّري عملك التجاري من خلال التجارة الإلكترونية»، قدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي في الدائرة، ‏واستهدفت الورشة عدداً من رائدات الأعمال المواطنات، ‏وأصحاب المشاريع الريادية ‏المالكين ‏لمشروعات ‏تستخدم ‏‏وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، ‏وأيضاً شريحة من صاحبات المشاريع اللواتي يرغبن في التعرف إلى آليات التسويق الإلكتروني، ‏وآخر المستجدات المحلية والعالمية والقوانين والإجراءات التي تساعد رائدات العمل الحر على استخدام تلك التقنيات المتطورة.

و أكد سلطان عبد الله بن هده ‏السويدي، ‏رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن ‏ التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني يمثلان أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدائرة منذ سنوات ‏بهدف توسيع النطاق الجغرافي ‏لمشاريع المواطنين الريادية، ‏ودعم الانتشار للمشروعات، حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع تبني حكومة الشارقة للتحول الرقمي الذي يفتح المجال للمواطنين للحصول على ‏رخصة المتاجرة الإلكترونية، على أن يكون طالب الترخيص حاملاً لرسالة عدم ممانعة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ‏حيث يتطلب توفر موقع إلكتروني، أو استخدام التطبيقات الإلكترونية، أو مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة النشاط مقابل رسوم إصدار وتجديد عينية مقارنة برسوم الرخصة التقليدية التجارية والمهنية. ‏وأوضح رئيس الدائرة أن تمكين المرأة و إدماجها في مختلف القطاعات الاقتصادية يعد من الأهداف الرئيسية للدائرة.