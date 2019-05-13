ربط مباشر بين موانئ الشارقة والعراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



استقبلت «غلفتينر»، أكبر الشركات الخاصة المستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، سفينة «إم في ماج بيرل» التابعة لشركة «ماج لخط الحاويات» (كونتينر لاينز) في مسار رحلات جديد عبر بوابة مينائها الرئيسية في محطة الشارقة للحاويات، معلنة بذلك انطلاق الخدمة الجديدة الثالثة من «غلفتينر» خلال الربع الأول من عام 2019.

وتوفر رحلات سفينة «إم في ماج بيرل» خط اتصال مباشر بين ميناء خالد في الشارقة، وميناء أبو الفلوس في العراق، لتسهم بذلك في تعزيز الروابط التجارية القائمة بين المركزين التجاريين الإقليميين.

و قال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «غلفتينر»: «نحن سعداء لاستقبال سفينة «إم في ماج بيرل» في محطة الشارقة للحاويات، حيث عملت«غلفتينر» بشكل وثيق مع شركة«ماج لخط الحاويات» على مدى يزيد على 15 عاماً.

وتسهم شراكتنا القوية في تعزيز التزامنا الراسخ بتحسين قدراتنا وتلبية احتياجات عملائنا وتوقعاتهم المتنامية».

وحسب الأسلوب المتّبع، تم الاحتفاء بهذه الرحلة بطريقة تقليدية، وقدم ستيفن بارون، مدير محطة الشارقة للحاويات، درعاً تذكارية لقبطان سفينة «إم في ماج بيرل» بحضور أعضاء الإدارة العليا في «غلفتينر».

وتواصل «غلفتينر» تعزيز مكانة محطة الشارقة للحاويات كميناء بوابة بارز في المنطقة، من خلال الترقيات الأخيرة التي اشتملت على توسعات في ساحة تخزين الحاويات الكاملة للمحطة بنسبة تجاوزت 17%، لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة لعملاء المحطة.

وخلال الربع الأول من عام 2019، أضافت «غلفتينر» خدمتين جديدتين إلى موانئها في الشارقة، حيث استهلّت سفينة «إم في بورت كلانج» رحلاتها بتقديم أسرع خدمة شحن مباشرة بين ميناء خالد في الشارقة وموانئ كاندلا وهزيرا ونافا شيفا في الهند، بوقت عبور لا يتجاوز 3 أيام بين آخر الموانئ في الهند وبين الشارقة.

وفي فبراير 2019، أطلقت «غلفتينر» عرضها الجديد مع خدمات ميناء الشارقة التجاري التي تتيح ربطاً غير مسبوق بين الشارقة ودبي.

وخلال شهر واحد من إطلاقها، أصبحت خدمة «غاليكس» الأولى طلباً في محطة خورفكان للحاويات بالاستفادة من خدمات ميناء الشارقة التجاري، للربط بين موانئ شمال وجنوب شرق آسيا، والهند والشرق الأوسط من خلال جدول إبحار أسبوعي، مع أوقات عبور تنافسية.