افتتاح كارفور هايبرماركت في «سيتي لاند مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



افتتح كارفور هايبر ماركت في سيتي لاند على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من القرية العالمية أبوابه أمام المتسوقين. ويقع المول على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة ومن المتوقع أن يكون وجهة الترفيه والتسوق الرائدة بمنطقة دبي لاند وبالقرب من أبرز التكتلات السكنية التي تبعد بضع دقائق من المركز التجاري.

ويستعد سيتي لاند مول وهو أول مركز تجاري في العالم مستوحى من الطبيعة، لتقديم تجربة متميزة من التسوق والترفيه، وسيتضمن المشروع مجموعة كبيرة من المطاعم ومتاجر التجزئة بالإضافة إلى حديقة «سنترال بارك» المفتوحة والتي تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربعة وستكون متنفس مهم لعشاق الطبيعة ومشاهدة تشكيلة واسعة من النباتات والأشجار النادرة، ومسرح روماني كبير يضم 3000 مقعد، وحديقة للأشجار العتيقة، وحديقة يابانية، لتكون نموذجاً مصغراً لدبي ميراكل جاردن، حديقة رأسية 360 ومنطقة ترفيه للعائلات ومجمع للسينما.

ويقول فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند: يسرنا انضمام كارفور هايبرماكت إلى سيتي لاند مول، والذي سيقدم المنتجات عالية الجودة والمتنوعة.