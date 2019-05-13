نتائج الشركات الفصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **ارتفعت أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 26.79 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 23.17 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

**سجلت «أمانات» القابضة صافي أرباح 20.7 مليون درهم خلال الربع الأول بزيادة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 35.4 مليون درهم بزيادة 30%.

**حققت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً بقيمة 13.53 مليون درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 14.13 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.

**ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتأمينات العامة، إلى 11.4 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب8.5 مليون درهم في ذات الفترة من 2018.

زاد صافي ربح شركة «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 11% إلى 2.1 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 1.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

**انخفضت أرباح شركة «إشراق للاستثمار» إلى 2.11 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة ب 7.7 مليون في الفترة المقابلة، وذلك بسبب تسجيل خسائر من تغييرات القيمة العادلة للموجودات المالية بخسارة 1.5 مليون درهم مقارنة بأرباح 5.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الربع الأول 2018.

**قلصت شركة «الفردوس القابضة» خسائرها بالربع الأول إلى 6.93 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 8.79 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2018.

**تكبدت «الواحة كابيتال» خسائر صافية 57,8 مليون درهم خلال الربع الأول، وفيما شهدت وحدة إدارة الأصول زيادة في الدخل، سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة خسارة، نتيجة إعادة تقييم استثمارها في «إيركاب القابضة»، بينما سجل إجمالي الدخل 189,9 مليون درهم.