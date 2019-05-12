إصدار شهادة تسجيل وقف الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشنت الهيئة العامة للأوقاف أمس خدمة تمكن الواقف أو وكيله من استصدار شهادة تسجيل وقف الكترونيا، حيث يمكن لأصحاب الصكوك الالكترونية زيارة بوابة التسجيل الالكترونية والاستفادة من الخدمة المتاحة.

وتهدف خدمة تسجيل الوقف ذي الصك الالكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى تنظيم القطاع الوقفي وتسهيل إجراءاته، وإيجاد قاعدة بيانات للأوقاف المسجلة كافة، وتسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهامها، ويعد تسجيل الأوقاف أحد مهام الهيئة التي ينتج عنها المساهمة في تطوير الأوقاف في المملكة وحصرها.

Advertisements

ويتحقق للعميل الذي يتحصل على الشهادة مزايا عدة، أهمها: توفر مستندا رسميا للواقف يستصدره بسهولة ويسر، يضمن من خلاله حقوقه وحقوق الوقف، كما تتيح الشهادة لحاملها الحصول على بعض الامتيازات التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر الشراكات مع مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضمان حماية مهام الواقف وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وعلى الواقف أو الوكيل الذي يرغب في استصدار الشهادة التسجيل في خدمة أبشر، ورفع صورة لصك الوقفية الالكتروني، وتعبئة بيانات كل من الواقف والناظر أو النظار، بالإضافة إلى رفع صك الوكالة في حال كان التقديم من قبل الوكيل.

مزايا شهادة وقف:

تعد مستندا رسميا للواقف

سهولة الاستصدار الكترونيا

ضمان حقوق الواقف والوقف

ضمان حماية مهام الواقف وأنشطته

أتاحت امتيازات توفرها الهيئة عبر الشراكات