بوابة زكاتي تتيح للأفراد دفع زكاتهم الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفر بوابة «زكاتي» الالكترونية وتطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من دفع زكاتهم الكترونيا من داخل المملكة أو خارجها، من خلال نظام الدفع الالكتروني «سداد ومدى»، وذلك للتسهيل على الأفراد أداء زكاتهم بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان أمس أن بوابة زكاتي الالكترونية: zakaty.gov.sa، وتطبيق زكاتي، يوفران عددا من الخدمات المتميزة للأفراد، من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة؛ لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، سواء كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم، مع تذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، بالإضافة إلى دفع الزكاة الكترونيا من خلال نظام» سداد ومدى»، حيث تقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج.

خدمات بوابة زكاتي

• معلومات عن الزكاة

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• حاسبة الزكاة لحساب النصاب

• إمكانية حساب الزكاة للذهب أو الفضة أو النقد أو صناديق الاستثمار أوالأسهم

• تذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة

• دفع الزكاة الكترونيا من خلال نظام «سداد ومدى»

• إيداع الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي