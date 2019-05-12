28 ألف حكم تجاري خلال العام الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت المحاكم التجارية أكثر من 28 ألف حكم خلال العام الحالي (1440)، حيث أسهمت مجموعة من الخدمات الالكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
ووفق إحصائية وزارة العدل أمس، تصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكما، تليها مكة المكرمة بـ7519 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكما، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكما، ثم القصيم بـ572 حكما.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكما، تليها عسير بـ419 حكما، ثم حائل بـ246 حكما، ثم الجوف بـ87 حكما، فالحدود الشمالية بـ59 حكما، ثم نجران والباحة بـ35 حكما لكل منهما، وأخيرا جازان بـ20 حكما مسجلة أقل المناطق في الفترة نفسها.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حزمة من القرارات ساعدت في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
الأحكام التجارية
الرياض 11624
مكة المكرمة 7519
الشرقية 5669
المدينة المنورة 1298
القصيم 572
تبوك 467
عسير 419
حائل 246
الجوف 87
الحدود الشمالية 59
نجران 35
الباحة 35
جازان 20 حكما
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