الفضلي: رؤية 2030 تدعم التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان التوازن البيئي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين أن رؤية المملكة 2030 دعمت التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وضمان التوازنات البيئية.

وأنهى وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين أمس، نقاشاتهم في نيجاتا في اليابان حول مستقبل الغذاء المستدام، والتربة الصحية لدعم دور الزراعة في التنمية المستدامة، ودور التكنولوجيا في الحد من الفاقد والهدر من الغذاء، إضافة إلى الاستثمار والشفافية بالأسواق الزراعية، ومقاومة مضادات الميكروبات.

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ورأس الفضلي جلسة حوارية تحضيرية بعنوان «مساهمة دول مجموعة العشرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، حيث أوضح أن دول المجموعة ناقشت عددا من القضايا المتعلقة بالأغذية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، والتحديات الكبيرة التي يلزم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الجوع والفقر، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام لسكان الأرض كافة.

وأكد أن المملكة من واقع مسؤوليتها وعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين، تولي التنمية الزراعية والموضوعات ذات الصلة مثل (الأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية) أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى اعتماد عديد من الاستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

وقال «إننا بحاجة إلى تطوير سلاسل القيمة الغذائية ونموها، وهو ما يخلق مزيدا من التحديات لزيادة الإنتاجية والحد من فقدان الأغذية وهدرها، بطريقة شاملة وعادلة بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع بمن فيهم المزارعون الأسريون وأصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الابتكار والمعرفة إلى أقصى حد».