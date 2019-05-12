شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية ببيت الوطن 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 18/9/2019، والخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن استلام الأراضى بالمدينة.
وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ الجهاز فى تسليم الأراضى اعتبار من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/9/2019، فى تسليم قطع الأراضى بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقى من المراحل السابقة، بالحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين فى الخارج.
وقال سيتم تسليم القطع بالمنطقة (A) من 2 : 62، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 63 : 95، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع بالمنطقة (B) من 5 : 35، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 38 : 60، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 61 : 87، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع بالمنطقة (C) من 2 : 27، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 28 : 65، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 99 : 130، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع بالمنطقة (D) من 1 : 23، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 24 : 48، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 49 : 77، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 78 : 101، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع بالمنطقة (E) من 1 : 28، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 29 : 53، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 54 : 87، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع بالمنطقة (F) من 1 : 23، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 24 : 51، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 52 : 92، يوم الخميس 4/7/2019.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم القطع بالمنطقة (G) من 1 : 28، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 29 : 66، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 67 : 109، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع بالمنطقة (H) من 1 : 26، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 27 : 62، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 63 : 88، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 89 : 102، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع بالمنطقة (I) من 1 : 22، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 23 : 44، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 45 : 66، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 67 : 102، يوم الأحد 21/7/2019، والقطع من 103 : 129، يوم الإثنين 22/7/2019، والقطع من 130 : 155، يوم الأربعاء 24/7/2019، والقطع من 156 : 180، يوم الخميس 25/7/2019، والقطع بالمنطقة (J) من 2 : 23، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 24 : 63، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 99 : 135، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 136 : 170، يوم الخميس 1/8/2019، والقطع من 171 : 190، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 191 : 213، يوم الإثنين 5/8/2019.
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (K) من 18 : 45، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 46 : 70، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 73 : 100، يوم الخميس 8/8/2019، والقطع من 101: 124، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 125 : 158، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 13 : 69، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 70 : 99، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 100 : 125، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 126 : 147، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 148 : 177، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع بالمنطقة (M) من 13 : 40، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 41 : 66، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع من 67 : 91، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع بالمنطقة (N) من 1 : 27، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 28 : 49، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 51 : 91، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 92 : 120، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 121 : 151، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع بالمنطقة (O) من 12 : 62، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 64 : 92، يوم الأربعاء 11/9/2019، والقطع من 94 : 120، يوم الخميس 12/9/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 17 : 21، والقطع (4، 5، 63، 64)، يوم الثلاثاء 17/9/2019.
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