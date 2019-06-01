شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد ببورصات الخليج.. 7 أيام بالسعودية والإمارات.. و5 بالبحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصات الخليج، عن مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع الجارى، وحددت أسواق الأسهم السعودية ودبى وأبو ظبى الأجازة من يوم الأحد 2 يونيو على أن يتم استأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو المقبل، وحددت أسواق البحرين وقطر ومسقط أجازة العيد من يوم الثلاثاء 4 يونيو ويستأنف العمل يوم الأحد 9 يونيو.

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