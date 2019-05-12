شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "نادك" لتقليص خسائرها 27% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الخسائر بنسبة 26.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 3.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تقليص الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 11.89% متأثرةً بارتفاع الطلب على منتجات الشركة والذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة بشكل عام حيث نمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 15.20% نتيجة نمو مبيعات المنتجات الطازجة من ألبان وعصائر إلا أن مبيعات القطاع الزراعي قد انخفضت بنسبة 22.19%

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وارتفعت المبيعات إلى 530.5 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 474.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 37.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.74 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 39.9 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى الانخفاض في قيمة أصول القطاع الزراعي، حيث قامت الشركة بخفض قيمة أصول القطاع الزراعي نتيجة وقف زراعة الأعلاف، وكان لهذا التخفيض أثر في انخفاض صافي الربح بمبلغ 52.67 مليون ريال.