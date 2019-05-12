شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يرفع خسائر "السعودية للأسماك" 54% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للأسماك، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 54.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الزيادة في الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى إنخفاض المبيعات نتيجة لأعمال التطوير في منافذ البيع وإرتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة إعادة قياس تطبيق معيار التقارير الدولي 16.

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وانخفضت المبيعات إلى 5.3 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بغرض تحسين أداء الشركة لتتماشى مع خطة التطوير الحالية وإرتفاع مصاريف التمويل نظراً لحصول الشركة على قرض بالإضافة إلى تكاليف تمويل إعادة قياس تطبيق معيار التقارير الدولي 16.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت خسائر الشركة التشغيلية إلى 8.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 6.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 37.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 40.6 مليون ريال في العام 2017. بنسبة تراجع بلغت 8.2%.