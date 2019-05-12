شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الكابلات السعودية" ترتفع 54% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الكابلات السعودية، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 54.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 32.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 21 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الزيادة في الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض الحجم في الربع الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى عدم التنازل عن قروض بإجمالي 25 مليون ريال سعودي من قبل أحد بنوك إعادة الهيكلة خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements

وانخفضت المبيعات إلى 102.5 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 275.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت خسائر الشركة التشغيلية إلى 26.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 29.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 68.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 80.3 مليون ريال في العام 2017. بنسبة تراجع بلغت +=دط*++*دح14.6%.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر في 2018 إلى التنازل عن قروض بإجمالي 228 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2017 من قبل بنوك إعادة الهيكلة.