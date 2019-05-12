شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "صناعة الورق" ترتفع 398% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة صناعة الورق، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 398.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 23.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في نهاية الربع الأول، وبالإضافة إلى أنه في الربع السابق تم تسجيل خسائر وهبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة حسب معيار المحاسبة الدولي IAS 36 .

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وفي المقابل، تراجعت المبيعات إلى 155.1 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 170.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 35.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 21.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بلغ 139% إلى 114.9 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي خسائر بلغت 48 مليون ريال بالعام 2017.