شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "إشراق للاستثمار" تتراجع 73% بالربع الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "إشراق للاستثمار"، عن تراجع أرباحها بنسبة 72.7% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأفادت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 2.1 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وبلغت الإيرادات المُحققة من العمليات التجارية 6.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 7.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 2.1 مليون درهم، مقابل 2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وتكبدت الشركة تكاليف تمويل بلغت 1.5 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل عدم تكبد تكاليف مماثلة بالربع المُقابل من 2018.

وحققت الشركة خسائر من الاستثمارات بلغت 1.4 مليون درهم، مقابل أرباح من الاستثمارات بلغت 5.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً بأرباحها بنسبة 91% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 32.5 مليون درهم في 2017.