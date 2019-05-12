شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "جبل عمر" لتسجيل الأرباح في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة جبل عمر للتطوير، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة الإيرادات ويرجع ذلك إلى مبيعات الوحدات السكنية وزيادة إيرادات المراكز التجارية و الإيرادات الأخرى.

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وارتفعت المبيعات إلى 177.6 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 142.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 176.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 193.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 601 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح في العام 2018 يعود إلى زيادة الإيرادات خلال 2018 بنسبة 245% إلى 2 مليار ريال من 568.8 مليون ريال في العام 2017.