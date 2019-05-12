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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ينساب" تُوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 984.375 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن التوزيع سيكون مستحق لعدد 562.5 مليون سهم، بحصة 1.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وحدد مجلس الإدارة تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في 2 يوليو المُقبل، على أن يتم التوزيع في 16 يوليو المُقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018، بقيمة 2.109 مليار ريال، بحصة تبلغ 3.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 37.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 390.6 مليون ريال بالربع الأول من العام ىالجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 630.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.
وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.
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