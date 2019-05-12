شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الغاز والتصنيع" ترتفع 121% بالربع الأول لزيادة مبيعات الغاز وإيرادات الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع الأرباح بنسبة 120.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال.

وتمثل إيرادات الاستثمارات 81 مليون ريال توزيعات استثنائية من الشركة الوطنية للغازات الصناعية كما تم الإعلان عنه بتاريخ 5 مارس 2019، بالإضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة أحد الشركات المستثمر بها بـ15.9 مليون ريال.

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وفي المقابل حققت الشركة ارتفاعاً في المصاريف العمومية والإدارية بـ4.5 مليون ريال، وزادت خسارة استبعاد واستبدال الأسطوانات بـ5.7 مليون ريال.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 493.9 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 940.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 32.52 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 33.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً بنسبة 8% في صافي الأرباح إلى 117.14 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 127.34 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى الانخفاض في إجمالي الربح بـ 38.4 مليون ريال بسبب انخفاض في مبيعات الغاز والاسطوانات، والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4.8 مليون ريال والزيادة في مصاريف العمومية والادارية بـ7.9 مليون والانخفاض في حصة نتائج الشركات الزميلة بـ 16.9مليون ريال.