شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة بأرباح "أسواق العثيم" في الربع الأول إلى 68.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسواق عبدالله العثيم، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 68.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 67.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى نمو المبيعات بنسبة 8.98% وتحسن أداء الشركات الزميلة، وذلك بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الربع.

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وارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 2 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 1.8 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 75.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 64 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 302.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 442.8 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى تضمن نتائج السنة السابقة دخل من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 111.94 مليون ريال عائدة من تشغيل وبيع المجمع التجاري في مدينة حائل.