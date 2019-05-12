شكرا لقرائتكم خبر عن "الواحة كابيتال" تتحول للخسارة وتتكبد 58 مليون درهم بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "الواحة كابيتال"، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، إلى تحقيقها صافي خسائر- منسوبة إلى مالكي الشركة- بلغ 57.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 107.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وبلغت الإيرادات من بيع البضائع وتقديم الخدمات 85.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 72 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة المبيعات 62.3 مليون درهم، مقابل تكلفة مبيعات بلغت 53 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 50 مليون درهم، مقابل صافي تكاليف تمويل 34.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وتكبدت الشركة مصروفات أخرى بلغت 262 ألف درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل تحقيق إيرادات أخرى بلغت 13.8 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 145 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 425.9 مليون مليون درهم خلال العام 2017.