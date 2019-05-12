شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "التموين" تتراجع 14% وإدارتها توصي بتوزيع 1.3 ريال للسهم عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 13.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 103.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 9 في الأول من يناير 2018، والذي خفض الاعتماد المتعلق بخسائر الانخفاض في الذمم التجارية المدينة في الربع نفسه من العام الماضي.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 521.6 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 488.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 113.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 132.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 106.6 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 459.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 481.7 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى التحديات ‏التي مر بها قطاع التجزئة، فيما كان لأداء قطاع تموين الطائرات دور في تعويض غالبية ‏ذلك الانخفاض‏‏.