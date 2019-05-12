شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانتعاش صناعة البناء والتشييد بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجح تقرير أعده موقع ماركت ميرور أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الخام، والجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الإماراتي، إلى دفع الاستثمار في صناعة البناء بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن صناعة البناء والتشييد في الإمارات انتعشت عام 2018، مسجلة نمواً بنسبة 4.2% بالقيمة الحقيقيةـ بحسب صحيفة البيان.

وتوقع التقرير أن يستمر الانتعاش في البناء والتشييد خلال الفترة المتوقعة (2019-2023)، ويعود ذلك إلى انخفاض عجز الميزانية، وتحسين ثقة المستثمرين، الأمر الذي سيدعم الاستثمارات الجديدة في مشاريع الإسكان والطاقة والمرافق والبنية التحتية والبناء التجاري.

وقال التقرير إن الاستثمار في مشاريع النقل والطاقة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، في إطار برامج مختلفة، مثل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم ، واستراتيجية الطاقة 2050، ودبي للسياحة سيدعم استراتيجية توسع الصناعة.



ومنذ أيام، أفاد رصد "ميد" للمشروعات الإقليمية أن إجمالي قيمة العقود التي جرى إرساؤها بقطاعي الإنشاءات والنقل بدبي خلال الفصل الأول من العام الجاري بلغ نحو 12.121 مليار درهم "3.3 مليارات دولار".