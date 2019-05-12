شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة التأمين على الممتلكات بالسعودية تتجاوز 5 مليارات ريال في 3 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات بالسعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ 2016، حتى 2018 نحو 5.23 مليار ريال، فيما بلغ متوسط الفترة نحو 1.74 مليار ريال سنويا.

وارتفع نصيب التأمين على الممتلكات من إجمالي نشاطات التأمين خلال العام الماضي، مشكلا نحو 4.8%، مقارنة بنحو 4.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين على الممتلكات خلال العام الماضي نحو 1.69 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.70 مليار للعام السابق له (2017)، حيث تراجعت أقساط التأمين بنحو 0.6% أو ما يعادل 10.5 مليون ريال.

ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالحريق أو السرقة أو الكوارث، وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة.

وبلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال العام 2018 نحو 11.1 ألف وثيقة، ما يعني بلوغ متوسط الوثيقة نحو 152.4 ألف ريال، مقابل نحو 148.9 ألف ريال متوسط الوثيقة خلال 2017، بعدد وثائق 11.4 ألف وثيقة، مسجلة ارتفاعا في متوسط تكلفة الوثائق بنحو 2.4%.