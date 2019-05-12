شكرا لقرائتكم خبر عن السوق العقارية بالسعودية تسجل ارتفاعا أسبوعيا بـ15.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السوق العقارية السعودية ارتفاعا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4% لتستقر عند مستوى 3.6 مليار ريال مستفيدة من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري بمدينة جدة (حي الأندلس) مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6%.

وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4%، ليستقر إجمالي قيمة صفقاته عند أدنى من مستوى الملياري ريال.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال وذلك بالمقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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واستفاد القطاع من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.0 مليار ريال (62% من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري).

وسجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا بنسبة 16.1% بنهاية تعاملاتها شهر أبريل الماضي ليصل مستواها 14.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 17 مليار ريال.

يشار إلى أن قيمة صفقات السوق العقارية السعودية تراجعت خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.