شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تعتمد 9 معايير لملاءة شركات الإدارة ومدير الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خلال اجتماعه بدبي الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركات الإدارة ومدير الاستثمار، مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها ويتكون قرار معايير الملاءة المالية من 9 مواد تتناول نطاق التطبيق.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، تتضمن تلك المعايير كفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات وتوفيق الأوضاع وسريان القرار وهو ما يعد من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي وكذلك منظمة "أيوسكو".

وكان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثامن من الدورة السادسة المنعقد في مارس الماضي قد وجه بإجراء دراسة تبيّن مدى التزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين بمعايير الملاءة المالية، والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيق المعايير المقترحة.

وبينت الدراسة التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص أنه في ما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً فإنه لا يوجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية مُلزمة لتلك الشركات حتى تاريخه، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات جراء تطبيق المعايير المقترحة.

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وأوضحت الدراسة أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركات الإدارة ومدير الاستثمار هي حماية لأصول المستثمرين محل الإدارة وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة.

ووجه المجلس بإجراء دراسة تختص بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمَكِّن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع منذ أيام إنها تعكف حالياً على تنفيذ خطة تشمل التدقيق على جودة الأعمال والتقارير المالية لشركات التدقيق الخارجي.

وكانت الهيئة منذ أيام أيضا قد أكدت على حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.