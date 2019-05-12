شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" و"دو" تؤكدان جاهزيتهما التامة لتطبيق الجيل الخامس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن جاهزيتهما التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتيهما لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 لكلا منهما.

وتقنية الجيل الخامس ستدفع وتيرة النمو بالقطاعات المختلفة قطاعات النقل والطاقة والمدن الذكية والصحة والأمن وغيرها. وستمكن تلك الشبكة الجيل القادم من القدرات الرقمية ومنصات الابتكار المختلفة.

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وستعمل الجيل الخامس على طرح نماذج أعمال جديدة، سيتعاظم أثرها الكبير في الحياة اليومية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر الأولى في المنطقة في اعتماد التقنيات الرقمية.

وأعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، بالتعاون مع "اتصالات" في أبريل الماضي لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.

وعلى الصعيد ذاته، دعت شركة "دو" منذ أيام، سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.