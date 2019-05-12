شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 12 حتى 16 مايو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من دور، ساب تكافل، الحكير، موبايلي، طيبة، أسواق المزرعة، ساب، الأول، غازكو، الصحراء للبتروكيماويات، وسبكيم العالمية، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من كهرباء السعودية، هرفي للأغذية، أسمنت القصيم، الاتصالات، السعودي الفرنسي.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة دور للضيافة، اليوم الأحد، وذلك للتصويت على توصية الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني العام المالي 2018 بمبلغ 25 مليون ريال، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، اليوم الأحد، في اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات في "موبايلي".علماً بأن عملية الاندماج ستتم بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ موبايلي على كامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150 ألف حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كذلك تبدأ، الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن العام المالي 2018 بقيمة 749.3 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم، وبما نسبته 70% من القيمة الاسمية للأسهم.

وتجتمع الجمعية العمومية لمجموعة الحكير، يوم الإثنين، وذلك لبحث الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وتبدأ شركة هرفي للأغذية، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 71.148 مليون ريال، بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة ساب للتكافل، يوم الإثنين، على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صرف مبلغ 757.055 ألف ريال سعودي كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وتجتمع الجمعية العمومية لشركة طيبة للاستثمار، يوم الإثنين، وذلك لبحث الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المتضمنة يإسم وأغراض الشركة.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة أسواق المزرعة، يوم الثلاثاء، وذلك للتصويت على توصية الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018، وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية.

وتبدأ أسمنت القصيم، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2019 بقيمة 54 مليون ريال، وبما يعادل 60 هللة للسهم الواحد، أو ما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية لكل من البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك السعودي الهولندي "الأول"، يوم الأربعاء، على دمج البنك الأول مع بنك ساب وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات.

ووفقاً لعملية الاندماج، سينقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب. وفي حال إتمام الصفقة، سيحصل مساهمي البنك الأول على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة".

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الأربعاء، في مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة سبكيم العالمية، يوم الخميس المُقبل، على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات، وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما زيادة رأس مال شركة سبكيم من 3.666 مليار ريال لـ 7.333 مليار ريال عن طريق إصدار 366.666 مليون سهماً عادياً جديداً بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات.

ويبدأ البنك السعودي الفرنسي، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 80 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة شركة الاتصالات السعودية، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الأول من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.