شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 11 - 16 من مايو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، من المقرر غدا الأحد أن تناقش مجالس إدارة كل من شركة الوطنية للتكافل، أورينت يو ان بي تكافل، الإثمار القابضة، رأس الخيمة للدواجن، الإمارات للتأمين، الوطنية للتأمنيات العامة، عمان للتأمين، والوطنية الدولية القابضة نتائج الربع الأول من العام الجاري.

أما يومالإثنينن المقبل فتجتمع مجالس إدارة كل من شركة المزايا القابضة، المجموعة العربية للتأمين "أريج"، الخليج للملاحة، مجموعة جي إف إتش، ميثاق للتأمين التكافلي، دبي للمرطبات، الفجيرة لصناعات البناء، تكافل الإمارات، مصرف السلام البحرين، أكسا الهلال الأخضر للتأمين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول لعام 2019.

Advertisements

كما ينعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماع مجالس إدارة كل من إسمنت الخليج، داماك العقارية، الفجيرة الوطنية، اكتتاب القابضة، النعيم القابضة، الخليج للمشاريع، الصقر للتأمين، الاسكندنافية للتأمين، والخليجية للاستثمارات لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من 2019 .

وتناقش الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القابضة يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري التقارير المالية السنوية والتوصية بشأن عدم توزيع أرباح، وفي ذات اليوم أيضا تنعقد الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والتقارير السنوية.

وأما يوم الخميس المقبل فيناقش مجلس إدارة والجمعية العمومية لبنك الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية الموافقة على استخدام الإحتياطي الخاص "الإختياري"والإحتياطي القانوني والذي بلغ قيمتة 450.68 مليون درهم لكلا منهما وذلك بغرض تغطية الخسائر المتراكمة.