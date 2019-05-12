"دبي لإدارة الأصول" تدخل سوق الإيجارات قصيرة الأجل بالشراكة مع "هاي جيستس"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دبي لإدارة الأصول"، التابعة لدبي القابضة والمالكة لأكبر محفظة من الأصول العقارية في المجمعات السكنية المخصصة للإيجار في مدينة دبي، عن دخولها إلى سوق الإيجارات العقارية قصيرة الأجل بالشراكة مع "هاي جيستس"، الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في تأجير العقارات لفترات قصيرة، بهدف إتاحة المجال أمام توفير المزيد من الراحة والسهولة للضيوف المستأجرين وللمؤجرين على حد سواء.

وكانت دبي قد شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في إيجارات مساكن العطلات، نتيجة للبيئة التنظيمية الملائمة، ونمو الحاجة إلى المزيد من المرونة والخيارات السكنية في وقت تواصل فيه دبي استقطابها للمواهب العالمية، مع حرصها على تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وكشف تقرير حديث أن مساكن العطلات في دبي تشكل 2% من إجمالي عدد المنازل فيها، وهي أعلى نسبة من نوعها بين مدن العالم الرئيسية. ومع استعداد الإمارة لاستقبال أكثر من 17 مليون زائر لمعرض إكسبو 2020، وسعيها لاستضافة 25 مليون زائر بحلول عام 2025، يشهد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل ارتفاعاً متواصلاً.

وفي معرض تعليقه على إعلان الشراكة الجديدة، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: "رسّخت دبي لإدارة الأصول مكانتها الرائدة بتلبية احتياجات عملائها من المستأجرين في دبي. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع "هاي جيستس"، ستتاح لنا الفرصة لتعزيز عروضنا المقدمة لتلبية الاحتياجات الحالية لعملائنا المستأجرين لفترات قصيرة الأجل، وضمان إقامة مريحة لهم في مساكن عصرية عالية الجودة".

ومن جانبه، قال أوريول بلانا مازيكس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للسعادة في هاي جيستس: "نحن فخورون بتعاوننا مع شركة دبي لإدارة الأصول، بهدف توسيع حضورنا في دبي من خلال وحدات سكنية تتميز بجميع وسائل الراحة العصرية، وتتيح لضيوفها تواصلاً سهلاً ومريحاً. ومع استمرار نمو السياحة في البلاد، نحن واثقون بأن هذا التعاون سيدعم جهودنا الرامية لتزويد الضيوف والزائرين بإقامة مريحة خلال العطلات، وتعزز تجاربهم الفريدة في العيش داخل مدينة عصرية حافلة بالسكان".

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وتدير "هاي جيستس" 40 وحدة سكنية في "دبي وارف"، المشروع السكني الفاخر متعددة الاستخدامات على واجهة الجداف المائية. وتتنوع الوحدات السكنية بين الشقق الفسيحة المكونة من غرفة واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف مطلة على خور دبي العريق، بما يجعلها وجهة مثالية للسائحين الراغبين بالإقامة على مقربة من المعالم الجذابة، ومواقع الطعام والترفيه الشهيرة في دبي.

وخلال الربع الأول من عام 2019، سجلت "هاي جيستس" 600 حجز لوحدات "دبي وارف"، واستقبلت أكثر من 2000 ضيف للإقامة في مساكنها، متجاوزة بذلك نسبة إشغال تبلغ 70%. وتنوعت جنسيات الزائرين بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذين استخدموا منصة "هاي جيستس" المبتكرة التي توفر للضيوف خدمات تعادل ما يتوقعون الحصول عليه في فنادق الخمسة نجوم.

تأسست شركة "هاي جيستس" الرائدة في تأجير مساكن العطلات في دبي عام 2016، وتدير الآن أكثر من 200 عقار في مواقع رئيسية في دبي تشمل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا ومركز دبي المالي العالمي. كما تعمل "هاي جيستس" على توفير الإيجارات قصيرة الأجل في مدن أخرى تشمل برشلونة ومومباي. وتحقق العقارات التي تديرها "هاي جيستس" إيرادات تتجاوز الإيجارات التقلدية بنسبة 30%، وذلك بفضل نموذجها التشغيلي القائم على التكنولوجيا، وخبرتها الكبيرة في إدارة الإيرادات، والتسعير اليومي الديناميكي.

ويشار إلى أن دبي لإدارة الأصول تمتلك وتدير محفظة عقارية في 10 مجمعات سكنية، وتوفر عروضاً للإقامة تتراوح بين سكن الموظفين ومجمعات الفلل الراقية، وتشمل مشروعاتها مجمعات "شروق"، و"غروب"، و"بوابة الخيل"، و"ليان"، و"نزل"، و"مساكن القوز"، و"رحاب ريزيدنسز"، ووحدات للإيجار في "رمرام" و"دبي وارف".