تراجع بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بضغوط 10 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.92% خاسرا عدد 111.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.22% خاسرا عدد 139.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسرا عدد 52.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.75 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 131.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتى عبر 5627 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.71%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.33%، ثم الاتصالات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.16%.

وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.31%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.71%، ثم يوباك بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.78% ثم تحصيلات بنسبة 18.70%، ثم سنرجى بنسبة 10.50%.