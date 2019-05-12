تراجع سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.06% خاسرا عدد 182.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8674.066 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية -نمو بنسبة 0.44% خاسراً عدد 15.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.30 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 11.7 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 16 شركة، فيما تراجعت 172 شركة. Advertisements وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.32%، فقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%.

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